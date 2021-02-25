Зеленський анонсував розробку Муніципального кодексу України

Конгрес місцевих та регіональних влад в Україні матиме постійно діючий орган і одним із перших його завдань стане розробка Муніципального кодексу.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський наприкінці засідання Ради розвитку громад та територій, підписуючи указ про створення Конгресу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це не буде орган на папері..., який збирається раз на декілька років і в принципі нічого не вирішує, так, заради піару. У Конгресі буде свій постійно діючий офіс, його робота буде максимально ефективною. Я вважаю, що першим глобальним питанням, на якому ми повинні зосередитися на цьому майданчику, має стати розробка та написання Муніципального кодексу України», - сказав глава держави.

Президент розраховує, що майбутній кодекс сприятиме розвитку регіонів і зміцненню «всієї нашої унітарної неподільної України».

Зеленський на завершення засідання Ради розвитку громад та територій підписав відповідний указ про створення Конгресу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше керівник Офісу Президента Андій Єрмак пояснив, що Конгрес місцевих та регіональних влад складатиметься з президії, Палати місцевих влад та Палати регіонів й проводитиме засідання раз на пів року.