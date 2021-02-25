Країни НАТО мають посилити допомогу у підготовці Збройних сил України – генсек

Країни НАТО мають посилити допомогу у підготовці Збройних сил України – генсек

Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що наполягатиме на посиленні допомоги НАТО у підготовці Збройних сил України.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента України, про це Столтенберг сказав під час телефонної розмови із главою Української держави Володимиром Зеленським.

Президент наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для підтримання безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні та заявив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн – членів НАТО у Чорному морі.

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Генсекретар Альянсу зауважив, що НАТО докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це робити.

За словами Столтенберга, і НАТО, і країни – члени Альянсу на двосторонній основі мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Як сказав Столтенберг, він наполягатиме на цьому.

Він також зауважив, що Альянс думатиме, як посилити підтримку військових сил України у межах нинішнього комплексного пакету допомоги.

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Столтенберг подякував за участь України у місіях НАТО.

«Ми продовжуємо нашу участь у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка». Україна готова брати участь у поточних та майбутніх операціях Альянсу», – запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого у Брюсселі під час пресконференції за підсумками переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.

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У червні 2020 року НАТО надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

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