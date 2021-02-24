Президентський рейтинг очолює Зеленський, а парламентський - «Слуга народу»

Якби вибори Президента відбулися найближчим часом, то найбільше українців проголосувало б за чинного главу держави Володимира Зеленського: його підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати, у парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» (19,7% відповідно).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 22-23 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

Згідно з даними опитування, за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка проголосували б 14,4% опитаних, співголову фракції ОПЗЖ Юрія Бойка – 11,3%, лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко – 10,9%.

Лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка підтримують 7,2% опитаних, експрем’єра Володимира Гройсмана – 5,7%, голову ВР Дмитра Разумкова – 5,3%, екснардепа від «Опозиційного блоку» Євгенія Мураєва – 4,9%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4,1%, експрем’єра Арсенія Яценюка – 2,9%, лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока та мера Києва Віталія Кличка – по 2,4%.

У парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» (19,7% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію «Європейська солідарність» – 16,2%, партію «Опозиційна платформа – За життя» – 14,2%, партію «Батьківщина» – 12,0%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5,1%, Радикальну партію – 4,9%, партію «Сила і честь» – 4,4%, партію «Свобода» – 3,8%, партію Мураєва «Наші» – 3,5%, партію «Голос» – 3,3%, партію «УДАР» – 3,2%, партію Шарія – 3,2%, «За майбутнє» – 2,8%, «Народний фронт» – 1,9%.

Опитування було проведене серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, за результатамии телефонного опитування «Омнібус», яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 5-7 лютого 2021 року, рейтинг кандидатів на виборах Президента України очолює чинний глава держави Володимир Зеленський (за нього проголосували б 22,7% українців серед тих, хто визначився з вибором), далі йдуть п’ятий президент Петро Порошенко (18,3%) та лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (14,5%).