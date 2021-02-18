Візит Президента України до ОАЕ: цікаві й невідомі деталі

Коментар Посольства України в ОАЕ за результатами проведеної роботи

Президент України Володимир Зеленський 13-15 лютого 2021 року здійснив офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів. Підготовка до такого важливого заходу як візит Президента починається задовго до того, як борт №1 торкається злітної смуги в аеропорту. Цьому передували інтенсивні контакти керівництва Офісу Президента України і міністрів з еміратськими колегами, під час яких незмінно підтверджувалася необхідність активізації українсько-еміратського політичного діалогу після невеликої перерви, спричиненої пандемією коронавірусу.

Домовилися – зробили. Погоджені дати візиту (13-15 лютого 2021 року), проводиться кропітка робота над програмою, довідками, тезами до переговорів. На момент початку візиту у кожного в голові вже є картинка його дій. Гарний знак того, що усе відпрацьовано до деталей. Тепер потрібно професійно і технічно перемістити цю віртуальну картину у фізичний простір, написавши чергову сторінку відносин між Україною та ОАЕ.

І от ми вже у президентському терміналі аеропорту Абу-Дабі. На злітній смузі, прикрашеній українськими прапорами, главу нашої держави зустрічає Міністр економіки ОАЕ Абдулла бін Тоук Аль-Маррі. Еміратська сторона прямо демонструє свої пріоритети у розвитку торговельно-економічних відносин. Поки вся делегація робить ПЛР-тести (так, в країні продовжують діяти жорсткі карантинні обмеження, що створює додаткові складнощі й виклики, але, як показує досвід, не перепони), Президент України проводить півгодинні переговори з Міністром економіки ОАЕ. Природно, що у центрі уваги – інтенсифікація інвестиційної співпраці, збільшення обсягів товарообігу, участь еміратських компаній у реалізації інфраструктурних проєктів в Україні. Усе це – з цифрами, прикладами, пропозиціями. Гарний і конкретний початок, хоча часто такі аеропортові переговори мають більше протокольний характер.

Наступного дня – знову першою справою ПЛР-тестування, а потім вже продовження роботи по програмі. Головна подія другого дня – переговори зі Спадкоємним принцем Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Еміратська сторона демонструє відкриту і по-справжньому дружню налаштованість на поглиблення відносин. Як результат, слова Президента України перетворюються на чіткий план дій на наступні кілька років. Головні пункти цього плану – інтенсифікація притоку еміратських інвестицій, збільшення українського агропромислового експорту до ОАЕ, реалізація домовленостей про військово-технічне співробітництво.

15 лютого делегація працювала у Дубаї. Вранці – все той же ПЛР-тест, і ось нас уже зустрічає своєю величною тріумфальною аркою палац Заабіль. Президента України на центральному вході вітає Віцепрезидент, Прем’єр-міністр, міністр оборони ОАЕ, правитель емірату Дубай шейх Мухаммад бін Рашид Аль Мактум. Володар палацу не приховує особистого дружнього ставлення до України. Раніше згадані теми доповнюються новими аспектами, і до них додається космос. Президент України привітав вище керівництво ОАЕ з успішним виходом на орбіту Марса еміратського зонду «Надія» і закликав до спільної роботи на напрямку підкорення космосу, використовуючи наш унікальний досвід із розробки ракетно-космічної техніки. Оголошення у рамках переговорів про підписання 6 міжурядових документів урочисто підкреслило триваючу конкретну роботу сторін. А паралельно були ж ще підписані 18 різних угод і меморандумів у галузі військово-технічного та інвестиційного співробітництва.

Окрім головних переговорів відбулися окремі зустрічі із керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая, групи компаній «DP World», містечка передових екологічно чистих технологій «Масдар-Сіті», компанії з розвитку штучного інтелекту та хмарних обчислень «Group 42», Університету штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна. Ці пункти програми спрямовані на максимальну диверсифікацію наших відносин з ОАЕ. Їх поширення на такі сфери як біотехнології, IT, штучний інтелект, інновації та технології, спільна протидія поширенню коронавірусу, враховуючи передовий еміратський досвід у галузі закупки/виробництва/транспортування вакцини і проведення вакцинації населення.

Відвідав Президент і місце проведення Всесвітньої виставки «Експо-2020», офіційне відкриття якої у зв’язку із COVID-19 перенесене на жовтень 2021 року. Там глава держави особисто ознайомився зі станом підготовки павільйону України до цієї глобальної події. 4 жовтня 2021 року відбудеться Національний день України на «Експо-2020», коли наша країна покаже світу свої досягнення і бачення майбутнього розвитку.

Не менш важливою складовою візиту була і програма першої леді України. Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі. Сторони обговорили питання співпраці у сфері культури та механізми її поглиблення, а саме проведення тижнів українського кіно в ОАЕ, впровадження українськомовних аудіогідів в еміратських музеях.

У плані висвітлення візиту Президента України еміратськими ЗМІ був встановлений своєрідний рекорд. Інтерв’ю глави держави еміратському інформаційному агентству WAM було опубліковане не тільки арабською мовою, а й 17 іншими мовами світу. Окрім офіційних мов ООН можна було прочитати його на хінді, індонезійській, італійській, малаялам, пушту, португальській, сінхала, турецькій, урду, фарсі та бенгалі. Таке розмаїття мов створило надзвичайно сприятливі умови для максимального інформаційного впливу у глобальному масштабі, оскільки зазначені мови охоплюють значну більшість населення планети.

Візит завершився, але для Посольства робота тільки починається. Справжня робота над реалізацію досягнутих домовленостей. Такі важливі події, як міжнародна виставка-конференція оборонних технологій «IDEX» та міжнародна харчова виставка «Gulfood», які відбудуться наступного тижня в ОАЕ, стануть гарним майданчиком для початку втілення у життя окреслених під час візиту планів.

Посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах (королівстві Бахрейн за сумісництвом)