Українці оцінили дії влади щодо боротьби з COVID-19

Запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом вважають оптимальними 57% українців.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

"57% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 21% вважають їх надто м’якими (найбільше серед старшого покоління), 9% – навпаки надто жорсткими (молодь та середній вік). За останні кілька місяців спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює заходи по боротьбі з епідемією як оптимальні", – йдеться у повідомленні.

При цьому 39% опитаних задоволені діяльністю Президента у боротьбі з епідемією коронавірусу (57% – не задоволені). Діяльністю Міністерства охорони здоров’я задоволені 33%, не задоволені – 65%. Діяльністю Міністерства внутрішніх справ задоволені 29%, не задоволені – 61%. Діяльністю Кабінету Міністрів задоволені 25%, не задоволені – 69%. Роботою Верховної Ради задоволені 20%, не задоволені – 75%.

Соціологи також констатують, що за останні кілька місяців рівень задоволеності роботою органів влади у сфері боротьби з епідемією підвищився.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-14 грудня 2020 року, заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, тоді вважали оптимальними 49% українців, ще 29% вважали їх надто м’якими, а 9% – навпаки надто жорсткими.

Крім того, 36% респондентів у грудні були задоволені діяльністю Президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – не задоволені. Діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 29%, не задоволені – 67%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 61%, не змогли оцінити – 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету Міністрів (71%) та Верховної Ради (77%).