12 лютого, 10:00 - пресконференція на тему: «Протидія COVID-19 та вакцинація: як думки українців відрізняються від поглядів жителів інших країн»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Учасники: Володимир Паніотто - генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології; Андрій Скіпальський - голова правління ГО «Життя»; Андрій Сухарина - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва; Ірина Сушко - виконавчий директор «Європа без бар’єрів».

Модератор: Олексій Гарань - науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА.

Питання до обговорення:

1. Ставлення громадян до дій національних урядів під час пандемії коронавірусу: як Україна потрапила у топ-5 країн з найбільш негативною оцінкою дій влади.

2. Обмеження прав людини заради подолання пандемії: де спостерігається найбільший громадянський спротив і найбільший конформізм.

3. Загроза від коронавірусу і острах перед вакцинацією: чому громадяни різних країн та регіонів по-різному ставляться до хвороби та вакцин.

Довідково. Під час заходу будуть оприлюднені результати глобального дослідження ставлення до коронавірусної кризи, проведеного Міжнародною асоціацією Геллап наприкінці 2020 року. Обстеження охопило 47 країн світу. Всього було опитано 44 796 осіб у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіду з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків та жінок, або особистим шляхом, по телефону або через Інтернет. Похибка опитування становить від + 3-5% на рівні 95% довіри.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://www.google.com/url?sa=D&q=https://forms.gle/o3VBNkgBuyvLxPJH6&ust=1612956360000000&usg=AOvVaw17mIo2YDwjUDERKAyAyz4V&hl=uk&source=gmail

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк