У президентському рейтингу лідирує Зеленський, за ним ідуть Порошенко і Тимошенко

Рейтинг кандидатів на виборах Президента України очолює чинний глава держави Володимир Зеленський (за нього проголосували б 22,7% українців серед тих, хто визначився з вибором), далі йдуть п’ятий президент Петро Порошенко (18,3%) та лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (14,5%).

Про це свідчать результати телефонного опитування «Омнібус», яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 5-7 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, один із клієнтів КМІС замовив включення до «Омнібусу» запитання про президентські рейтинги в першому турі. На замовлення клієнта респондентам пропонувався список можливих кандидатів на виборах Президента (моделювалася ситуація, що саме ці кандидати будуть брати участь у першому турі виборів Президента), а респондент мав обрати кандидата, за якого він проголосував би.

Серед зазначених кандидатів відносно найбільше голосів отримав би Зеленський, за якого проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б Порошенко – 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Тимошенко, з показниками, відповідно, 10,3% і 14,5%.

Далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (відповідно, 8,1% і 11,4%), лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко (5,9% і 8,2%), голова політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук (3,7% і 5,1%), експрем’єр Володимир Гройсман (3,2% і 4,5%), очільник партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко (2,9% і 4,1%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

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Як зазначають фахівці КМІС, це опитування проведене методом телефонних інтерв’ю. «КМІС регулярно підкреслює, що метод опитування може до певної міри впливати на результати, тому при аналізі цих результатів (і особливо порівнянні з іншими дослідженнями) потрібно уважно враховувати цей аспект. Зокрема, респонденти, які беруть участь у телефонних опитуваннях, більш освічені і заможні, ніж респонденти face-to-face опитувань (наприклад, людей з вищою освітою більше на 10%). Через це рейтинги в дослідженнях, що проведені різними методами, трохи відрізняються. Наприклад, в телефонних опитуваннях підтримка Порошенка дещо вища, ніж у face-to-face опитуванні, а які дані більш точні - невідомо, бо не було перепису і невідомий розподіл населення за освітою», - йдеться у повідомленні.

По-друге, за даними КМІС, істотний вплив має список кандидатів, оскільки кожен список моделює унікальну ситуацію для респондента. Якщо у випадку партійних списків ситуація більш-менш прогнозована (тобто відомі топ-партії, які зазвичай включаються компаніями до списків, які пропонуються респондентам), то у випадку кандидатів на посаду Президента існує значно більше невизначеності. Поки не завершилася реєстрація кандидатів, кожен список має право на існування і представляє певне моделювання виборів. Пряме порівняння з результатами інших досліджень можливе лише за умови принципового збігу списків кандидатів.

КМІС провів власне регулярне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) 5-7 лютого. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% - для показників, близьких до 50%; 2,1% - для показників, близьких до 25%; 1,5% - для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з опитуванням Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 р.)», якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський, він також перемагає можливих суперників у другому турі.