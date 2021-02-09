У другий тур президентських виборів зараз пройшли б чотири кандидати

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, він також перемагає можливих суперників у другому турі.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 р.)», передає Укрінформ.

«Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (16% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, за співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка мають намір проголосувати відповідно 13% і 20% опитаних, за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка — відповідно 12% і 18%, за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко — відповідно 8% і 11%, за лідера партії «Сила і Честь» Ігоря Смешка — відповідно 3,5% і 5%, за очільника партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка — відповідно 2,5% і 3%, за експрем’єра Володимира Гройсмана — відповідно 2% і 3%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка — відповідно 2% і 3%, за Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова — відповідно 1% і 2%, за керівника фракції ВО «Свобода» у Львівській міськраді Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за колишнього народного депутата з фракції «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула — відповідно 1% і 1,5%, за мера Києва Віталія Кличка — відповідно 1% і 1%.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів Президента України. Другий тур моделювався за участю чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

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Так, Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з опитуванням, проведеним Соціологічною групою «Рейтинг» 2-3 лютого 2021 року, якби вибори Президента України відбулися найближчим часом, то нинішній глава держави Володимир Зеленський набрав би найбільше голосів: його підтримали б 21,2% з тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором, також він переміг би у другому турі виборів.