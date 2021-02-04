Якби були вибори: Зеленський перемагає у другому турі

Якби вибори Президента України відбулися найближчим часом, то нинішній глава держави Володимир Зеленський набрав би найбільше голосів: його підтримали б 21,2% з тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором, також він переміг би у другому турі виборів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором", – йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, за співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка проголосували б 17,1% респондентів, за лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка – 16,4%, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко –12,3%. Очільника партії "Сила і честь" Ігоря Смешка підтримують 7,5% опитаних, експрем'єра Володимира Гройсмана – 4,3%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4,0%, Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова – 3,2%, екскандидата в мери Києва Сергія Притулу – 3,1%, лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,1%, мера Києва Віталія Кличка – 1,1%.

Як зазначається, моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати: Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами: з Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Бойком – 60% проти 40%, з Тимошенко – 55% проти 45%. У можливій парі Бойко та Порошенко – паритет: 51% на 49%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, у січні, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", рейтинг довіри серед національних політиків очолював Президент Зеленський, якому довіряли 41% респондентів.