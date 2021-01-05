Зеленський продовжує очолювати рейтинг довіри серед політиків

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 41% респондентів, а не довіряють – 54%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

На другому місці за рівнем довіри Голова Верховної Ради Дмитро Разумков – йому довіряють 29% опитаних, 37% – не довіряють (29% – його не знають). Співголові ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють – 27%, не довіряють – 55%, ще 12% його не знають; лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко довіряють – 26%, не довіряють – 69%; лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку – 23% і 73% відповідно. Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14%, більше чверті не знають його і більше половини – йому не довіряють.

Також опитування засвідчило, що якби найближчим часом в Україні відбулися вибори Президента, то більшість голосів виборців здобув би чинний глава держави Зеленський. Читайте також: Зеленський привітав зі святами всі регіони України, до кримчан звернувся російською Його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

На другому місці був би Бойко від ОПЗЖ, за якого проголосували б 16,6%. За Порошенка віддали б голоси 13,3% виборців.

Тимошенко отримала б 10,5%, лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешка – 6,4%, експрем’єр Володимир Гройсман – 6,1%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 4,7%, екскандидат в мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула – 4,1%, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок – 2,6%, мер Києва Віталій Кличко – 2,3%.

У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готову підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 17,4%, партію «Європейська солідарність» – 14,5%, партію «Батьківщина» – 10,9%.

За партію «Українська стратегія Гройсмана» віддали б свої голоси 5,7%, Радикальну партію – 5,6%, партію «За майбутнє» – 3,7%, партію «Свобода» – 3,2%, партію УДАР Віталія Кличка – 3,1%, партію Шарія – 2,9%, партії «Голос» та «Сила і честь» – по 2,8%, партію «Наш край» – 2,2%.

Опитування було проведено 2-4 січня 2021 року методом CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2,5 тис. респондентів від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.