Якби вибори були у січні: хто в лідерах президентського рейтингу

Майже 20% респондентів серед тих, хто визначився, готові підтримати Володимира Зеленського, якби вибори Президента України відбулися найближчим часом.

Про це ідеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Укрінформ.

Як зазначається, якби вибори Президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, “відносно найбільше голосів отримав би В. Зеленський – 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором”.

Повідомляється, що на другому місці – Петро Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7,5%), Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося упродовж 22 січня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.