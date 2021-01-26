Понад 70% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

74,3% респондентів вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку, а 10% - у правильному.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«На запитання «На Вашу думку, зараз в Україні справи йдуть у правильному чи в неправильному напрямку?» 74,3% респондентів відповідають, що справи рухаються в неправильному напрямку», - ідеться в повідомленні.

Водночас 10% респондентів вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, а 15,7% - не визначилися або відмовилися відповідати на це запитання.

Всеукраїнське опитування проводилося 22 січня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% - для показників, близьких до 50%, 2,7% - для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.