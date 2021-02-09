Українці найбільше довіряють Разумкову і Зеленському

Українці найбільше довіряють Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і Президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 р.)», передає Укрінформ.

«Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Дещо частіше у порівнянні з іншими політиками довіра висловлюється Д. Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, однак не довіряють 53%) та В.Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, довіру співголові парламентської фракції ОПЗЖ Юрію Бойку висловили 22% респондентів (не довіряють йому 70%), лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку - відповідно 19,5% і 75,5%, лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко - відповідно 19% і 75%, колишньому голові партії «Голос» Святославу Вакарчуку - відповідно 18% і 70%, народному депутату, голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку - відповідно 15% і 77,5%, ексголові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі - відповідно 14% і 74%, народному депутату від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу - відповідно 14% і 76,5%, очільнику МВС Арсену Авакову - відповідно 12% і 76%, Прем’єр-міністру Денису Шмигалю - відповідно 8% і 71,5%, голові ОП Андрію Єрмаку - відповідно 6% і 64%, Генпрокурору Ірині Венедіктовій - відповідно 5% і 60%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.