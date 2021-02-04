У парламентському рейтингу лідирують ОПЗЖ та «Слуга народу»

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів набрали б партії «Опозиційна платформа – За життя» (18,9%) та «Слуга народу» (18,6%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 2-3 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

Згідно з опитуванням, за партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 15,2% респондентів, партію «Батьківщина» – 12,2%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію «Сила і честь» – 4,5%, «За майбутнє» – 4,4%, партію «Голос» – 3,5%, партію Шарія – 3,4%, партію «Свобода» – 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка – 2,4%, «Наш край» – 1,4%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з цим опитуванням, якби вибори Президента України відбулися найближчим часом, то нинішній глава держави Володимир Зеленський набрав би найбільше голосів – його підтримали б 21,2% з тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка проголосували б 17,1% опитаних, за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка – 16,4%, лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко –12,3%.

У другому турі Зеленський переміг би всіх основних опонентів: у парі з Порошенком – 56% проти 44%. У парі з Бойком – 60% проти 40%, з Тимошенко – 55% проти 45%. У можливій парі Бойко та Порошенко – паритет: 51% на 49%.