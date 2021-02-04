Третина українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній

Третина українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній

Опитування
Укрінформ
Третина українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній, стільки ж вважають, що він буде гіршим.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

"Третина опитаних українців (30%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. Стільки ж вважають, що він буде гіршим (31%). 34% респондентів не чекають змін у новому році", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що з початку січня очікування стали більш песимістичними (у перші дні січня тих, хто очікував, що рік буде кращим, було 52%). Відносно краще оцінюють ситуацію та мають добрі очікування молодь, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".

Результати опитування також показали, що 73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 17% – у правильному, ще 10% – не визначилися.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

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Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Фото: pexels.com / Andre Furtado

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