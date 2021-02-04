Третина українців очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній, стільки ж вважають, що він буде гіршим.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

"Третина опитаних українців (30%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. Стільки ж вважають, що він буде гіршим (31%). 34% респондентів не чекають змін у новому році", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що з початку січня очікування стали більш песимістичними (у перші дні січня тих, хто очікував, що рік буде кращим, було 52%). Відносно краще оцінюють ситуацію та мають добрі очікування молодь, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".

Результати опитування також показали, що 73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 17% – у правильному, ще 10% – не визначилися.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Фото: pexels.com / Andre Furtado