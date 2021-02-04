Понад 60% українців хочуть розпуску Ради та відставки Кабміну

Ідею розпуску Верховної Ради та дострокові перевибори підтримують 63% українців, відставку уряду і призначення нового Кабміну – 62%, а за відставку Президента та призначення дострокових виборів виступають 50%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

"Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують – 29%. Ідею відставки Президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50%, не підтримують 46%", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58% до 63%, президентських – з 39% до 50%, обрання нового КМУ – з 60% до 62%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.