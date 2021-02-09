Кого українці підтримали б на парламентських виборах

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 р.)», передає Укрінформ.

«Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія «Опозиційна платформа — За життя» (відповідно 14% і 22%)», — йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, за партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 12% і 18%, ВО «Батьківщина» — відповідно 7,5% і 10%, партію «Сила і честь» — відповідно 3% і 5%, партію «Голос» — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, ВО «Свобода» — відповідно 2% і 2,5%, партію «Громадянська позиція» — відповідно 2% і 2%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 2% і 2%, «Партію Шарія» — відповідно 2% і 2%, партію «Опозиційний блок» — відповідно 1% і 1%, партію «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.