Зеленському довіряють 38% українців, не довіряють – 58%

Рейтинг довіри до політиків очолює Президент Володимир Зеленський, якому довіряють 38% українців, не довіряють – 58%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

Згідно з опитуванням, меру Києва Віталію Кличку довіряють 34% опитаних, не довіряють – 54%; експрем'єру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють – 37% респондентів, ще 33% не знають його.

Лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25% опитаних, не довіряють – 72%; співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 56%; лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 74%; міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють – 66%; експрем'єру Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють – 74%; очільнику МОЗ Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють – 33% (не знають такого – 51%). Прем'єру Денису Шмигалю довіряють 12% опитаних, не довіряють – 54%, третина не чули про такого.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними опитування Центру Разумкова "Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень-лютий 2021 р.)", українці найбільше довіряють Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову (йому довіряють 32% опитаних, однак не довіряють 53%) і Президенту Володимиру Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%).