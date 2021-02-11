ОПЗЖ втратила відсотки у партійному рейтингу

"Європейська солідарність" очолила рейтинг політичних партій, за нею йдуть "Опозиційна платформа - за життя" і "Слуга народу", при цьому ОТЗЖ у порівнянні з даними опитування від 22 січня втратила 4,3% серед усіх респондентів і 3,9% серед тих, хто визначився.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«Одразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки, фактично ці три партії «ділять» перше-третє місця. Крім цього, четверта партія мінімально відстає від формальних лідерів», - зазначається в пресрелізі.

Отже, за даними опитування, якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку лютого, відносно найбільше голосів отримали б партія «ЄС», за яку проголосували б 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором; за партію «ОПЗЖ» – відповідно, 11,4% і 16,8%; партію «Слуга народу» – 10,5% і 15,5%. За партію «Батьківщина» проголосували б 8,9% та 13,2%.

Далі йдуть «Сила і честь» (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар’єру мають «Партія Шарія» (2,6% та 3,9%), «Голос» (2,5% і 3,7%) та «Українська стратегія Гройсмана» (2,1% та 3,2%).

Як зазначають соціологи, порівняно з 22 січнем найбільше змінилися рейтинги «ОПЗЖ» (-4,3% серед усіх респондентів і -3,9% серед тих, хто визначився) і «Слуги народу» (+2% серед усіх і +4,3% серед тих, хто визначився).

КМІС упродовж 5-7 лютого провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

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Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.