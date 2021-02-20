Курт Волкер запропонував адміністрації США «дорожню карту» щодо України

США і Україні слід започаткувати оновлене стратегічне партнерство з усього спектру питань.

Про це написав у статті для CEPA колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Укрінформ.

"Успіх України залишається для Заходу стратегічно важливим, як ніколи раніше. Зараз настав час для Сполучених Штатів поновити свою участь і підтримку. Телефонна розмова секретаря Блінкена з міністром закордонних справ Кулебою була хорошим початком. Далі має бути дзвінок Президента Байдена до Президента Зеленського та започаткування оновленого стратегічного партнерства з усього спектру питань", - зазначив Волкер, запропонувавши "дорожню карту" розвитку відносин Сполучених Штатів з Україною.

За словами дипломата, "в Україні зростає тривога, яку команда Байдена може легко розвіяти".

"Викладу це з української точки зору: президент Байден говорив з президентом Путіним про Україну лише через тиждень після вступу на посаду, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував близько 30 іншим главам держав", - зауважив Волкер.

Він переконаний, що Сполучені Штати можуть зробити кілька кроків, щоб продемонструвати постійну підтримку України і таким чином просунути інтереси США.

На його думку, насамперед ідеться про необхідність якнайскорішого проведення телефонної розмови між Байденом і Зеленським. "Обидва президенти не мають ставати друзями за листуванням, але важливо встановити контакти на рівні глав держав, задати тон співпраці між адміністраціями обох країн. Для України це стало критично важливим", - переконаний американський дипломат.

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Крім того, на його переконання, представнику Білого дому слід висловити обурення з приводу закликів керівника головного російського пропагандистського ресурсу RT Маргарити Симоньян "повернути Донбас додому", тобто до Росії. "Це зондування грунту Кремлем є незаконним на всіх рівнях. Це провокація, навмисно спрямована на Білий дім. І її легко відбити, якщо США відреагують", - переконаний колишній спецпредставник Держдепартаменту з питань України.

Він також закликав нинішнього держсекретаря Ентоні Блінкена "підтвердити дотримання США Декларації Помпео від 25 липня 2018 року, в якій Сполучені Штати зобов'язалися "не визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

"США мають відновити "стратегічний діалог” з Україною щодо основних питань геостратегічного значення. Зустрічі державного секретаря та міністра оборони США з українськими колегами двічі на рік поставили б це на правильні рейки", - вважає Волкер.

На його переконання, Сполученим Штатам також слід "поновити наполягання на здійсненні Україною далекосяжних реформ". "США можуть також допомогти ... співпрацюючи з Україною над удосконаленням ключових антикорупційних та правоохоронних установ, які досі не реалізували свій потенціал", - заявив дипломат.

Крім того, на його думку, США "мають приєднатися до ЄС, МВФ та інших міжнародних прихильників, щоб допомогти Україні впровадити далекосяжне антимонопольне законодавство".

"Таку дорожню карту США можуть легко та ефективно запровадити. Але США мають діяти швидко, оскільки сили, які виступають проти такого порядку денного, вже мобілізуються", - написав Волкер.

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Як повідомляв Укрінформ, Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках.