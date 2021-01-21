З Байденом буде набагато ширший простір для порозуміння - Меркель

Зі зміною керівництва США у Європи з’являється можливість повернутися до співпраці з цією країною у різних галузях.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами глави німецького уряду, перші ж розпорядження нового президента США Джо Байдена дають надію на повернення до співпраці в межах ВООЗ, Кліматичної угоди, «можливо, в питанні міграції».

«З президентом Байденом буде набагато більш широкий простір для політичного порозуміння», - констатувала Меркель.

Вона наголосила, що ЄС має взяти на себе більше відповідальності, причому не лише в військовій галузі, а й у дипломатії та інших сферах. «Добра новина – ми в Німеччині готові і ЄС готовий», - сказала Меркель.

Як повідомлялося, 20 січня відбулася інавгурація президента США Джо Байдена.