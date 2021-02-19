Кулеба розповів про підготовку розмови Зеленського із Байденом

Підготовка до телефонної розмови президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена продовжується, однак причин для занепокоєння немає.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буквально вчора я отримав останній звіт із нашого посольства у Вашингтоні про контакти з представниками нової Адміністрації, і я не бачу якихось причин для занепокоєння. У тому числі вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Ведеться нормальна планова робота, підготовка до цієї розмови”, - сказав він.

Кулеба зазначив, що наразі президент США зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному і кількість його міжнародних контактів зведена “практично до нуля”.

Крім того, міністр нагадав, що Білий дім оголосив про переведення усіх зустрічей в онлайн-режим через карантинні обмеження.

“Ми, безумовно, працюємо над організацією цієї розмови. Про якийсь брак комунікації між Україною і США говорити не варто, доказом є хоча б моя нещодавня розмова з державним секретарем Ентоні Блінкеном”, - запевнив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен 2 лютого в телефонній розмові обговорили зміцнення стратегічного партнерства України та США і перспективи контактів на всіх рівнях, включаючи найвищий.