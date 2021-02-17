Всі міжнародні зустрічі Байден поки проводитиме онлайн - Білий дім

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

“Я б очікувала, що мине кілька місяців, поки президент запросить іноземного лідера провести особисту зустріч тут у Вашингтоні”, - сказала Псакі.

Вона зазначила, що зустріч між президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, анонсована під час їх телефонної розмови, вірогідно, теж відбудеться онлайн. “Як ми всі знаємо, зустрічатися можна по відеозв’язку. Я не можу підтвердити жодних часових рамок зустрічі”, - зазначила речниця.

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Як повідомлялося, Джастін Трюдо став першим лідером іноземної держави, якому зателефонував Джо Байден після набуття повноважень президента США минулого місяця.

Фото: White House