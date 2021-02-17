Всі міжнародні зустрічі Байден поки проводитиме онлайн - Білий дім

Всі міжнародні зустрічі Байден поки проводитиме онлайн - Білий дім

Укрінформ
Президент США Джо Байден не має наміру протягом найближчих місяців проводити особисті не онлайн зустрічі із главами іноземних держав.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

“Я б очікувала, що мине кілька місяців, поки президент запросить іноземного лідера провести особисту зустріч тут у Вашингтоні”, - сказала Псакі.

Вона зазначила, що зустріч між президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, анонсована під час їх телефонної розмови, вірогідно, теж відбудеться онлайн. “Як ми всі знаємо, зустрічатися можна по відеозв’язку. Я не можу підтвердити жодних часових рамок зустрічі”, - зазначила речниця.

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Як повідомлялося, Джастін Трюдо став першим лідером іноземної держави, якому зателефонував Джо Байден після набуття повноважень президента США минулого місяця.

Фото: White House

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