Гармаш не виключає виходу з української делегації в ТКГ

Представник Окремих районів Донецької області України в ТКГ журналіст Сергій Гармаш вважає, що українська сторона має більш жорстко вимагати дотримання формату переговорів, а в разі подальшої участі в них якихось «громадських експертів» допускає свій вихід із делегації України.

Як передає Укрінформ, про це Гармаш заявив в інтерв'ю інтернет-виданню «ОстроВ».

Він розповів, що на момент його входження в переговорний процес, який проходить в онлайн-режимі, представників Росії з окупованих районів Донецької та Луганської областей було по два в кожному віртуальному віконці, а зараз їх уже - по чотири.

«З'явилися якісь «громадські експерти» незрозуміло від кого. Але ми чомусь ставимо питання не про статус незрозумілих людей, а про те, що на робочій групі вони з'являються у вікні, окремому від представника ОРДЛО Мірошника... Але хіба для нас має бути важливою кількість вікон? Це дійсно питання до ОБСЄ як організатора відеоконференцій, на яке ми досі, ось уже півтора місяці, не можемо отримати відповіді: хто дав стороннім людям технічну можливість підключатися? Але для нас, на мій погляд, важливою має бути не кількість вікон, а сама поява на ТКГ людей, яких не запрошував ні один із членів ТКГ", - вважає Гармаш.

На його думку, якщо українська сторона погоджується з фактом присутності цих людей, то ми, виходить, визнаємо маріонеток Росії з ОРДЛО окремими делегаціями та їх право самим запрошувати на переговори «експертів».

«Ми не реагуємо на це, а вони вже третє засідання сидять на ТКГ і потім нам будуть розповідати про таку переговорну «традицію». Але ж традиції створюємо ми. (Треба) вимагати дотримання тристороннього формату ТКГ, так як це записано в мінських документах. Сьогодні вона, де-факто, - п'ятистороння. І в цьому - головна причина неефективності роботи ТКГ», - упевнений представник ОРДО України.

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Гармаш вважає, що якщо ця вимога не буде почута, потрібно оголошувати перерву доти, допоки Тристороння контактна група не стане тристоронньою, або ігнорувати маріонеток і вести діалог лише з Росією.

При цьому він підкреслив, що не пропонує заблокувати переговори або відмовитися від Мінського процесу, а говорить лише про приведення Мінська в його початкову форму, що відповідає документам.

На запитання про його подальші дії у разі присутності на наступних засіданнях тих же «експертів», Гармаш відповів, що «тут якраз усе просто».

«Або я переконую керівництво в правоті своїх аргументів, і ми розпочинаємо дієво реагувати на порушення формату переговорів і режиму конфіденційності; або мене переконують, що я не маю рації, що це секретна супер-пупер ефективна тактика - і я це приймаю; або - потрібно шукати відповіді на запитання: що я роблю на кораблі, який пливе не в той бік? Тобто, - чи не час на вихід? У будь-якому разі, суб'єктивізувати маріонеток із ОРДЛО як окремих делегацій я не стану... Це буде не просто плювок в обличчя всіх переселенців і патріотів, це буде здаванням наших позицій, а я здавати нічого не буду. Я йшов у ТКГ щоб відвойовувати, а не здавати», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 17 лютого відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції.

Фото: RFE/RL