Кравчук пояснив свою появу в ефірі російського телеканалу

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук пояснив, чому спілкувався в ефіру російського телеканалу з лідером сепаратистів Денисом Пушиліним.

Як передає Укрінформ, про це Кравчук розповів в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Справа не в тому, з ким ти говориш, а в тому, що ти говориш. Свого часу було прийнято рішення, щоб представники Пушиліна знаходились у Тристоронній контактній групі, і виступали там, вносили пропозиції, спілкувалися з усіма. Я з Пушиліним не спілкувався. Я поставив йому одне запитання, яке є для мене принциповим: вони хочуть будувати на неконтрольованому (Україною – ред.) Донбасі якусь національну російську державу – і тоді нам з ними говорити взагалі нема ніякої потреби? Або вони хочуть все ж таки домовлятися з нами, як інтегрувати ті регіони в Україну на основі тих документів, які визначені і «нормандським» форматом, і Мінськими домовленостями», - розповів перший Президент.

Він додав, що бере участь у телеефірах, оскільки хоче донести правду до аудиторії.

«До речі, в мене дуже багато листів позитивних, в тому числі від росіян з різних регіонів, які кажуть, що нарешті вони дещо дізналися. Тобто я не про те, що треба з ними обійматися. Треба говорити всім правду, захищати Україну, захищати національні інтереси і бути дисциплінованим в усьому – від А до Я. Не може бути такого, щоб сьогодні говорив одне, а завтра робив інше. Не може бути іншого порядку в воюючій країні», - підкреслив політик.

Як повідомляв Укрінформ, глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук нещодавно взяв участь у передачі російського «Першого каналу», у якій ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін відверто заявив про намір поступово інтегрувати окуповані території в Росію.