Кулеба про участь Кравчука в ефірі РосТБ: Питань щодо його патріотичності бути не може
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив на спільній із словацьким колегою Іваном Корчком пресконференції у Києві.
Очільник зовнішньополітичного відомства ацентував, що Леонід Кравчук є першим Президентом України і дуже гідно представляє українські інтереси в ТКГ, а нещодавно так само гідно робив це під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо стану виконання Мінських домовленостей.
«Тому питань щодо принциповості і патріотичності його позиції бути не може. Але сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якому посадовцю, в тому числі під час різних телеефірів», - сказав Кулеба.
Глава МЗС додав, що його позиція з цього приводу відома – він не бере участі у подібних пропагандистських заходах.
«Але ще раз наголошую, що сама постать Леоніда Кравчука дозволяє йому робити трохи більше, ніж іншим, - вважає міністр.
Як повідомляв Укрінформ, глава Української делегації у ТКГ Леонід Кравчук нещодавно на брав участь в ефірі російського "Першого каналу", під час якого ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін відверто заявив про намір поступово інтегрувати окуповані території в Росію.