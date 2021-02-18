Разумков закрив засідання ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На сьогоднішньому засіданні народні депутати заслухали звіт Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Парламентарії також обрали суддею Конституійного Суду Віктора Кичуна, ухвалили у першому читанні законопроєкти щодо пільгового розмитнення автомобілів, ввезених в Україну до кінця 2020 року, зокрема і на єврономерах.

Крім того, ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт про виділення близько 140 мільйонів гривень на фінансування діяльності Центру мікрохірургії ока.

Народні депутати продовжать роботу у пленарному режимі у п'ятницю, 19 лютого.