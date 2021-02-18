Слідство в основних справах Майдану мають завершити до кінця року – Венедіктова

Правоохоронці мають намір завершити слідство в основних справах Майдану до кінця року.

Про це заявила під час звіту у парламенті Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми собі ставимо за мету до кінця 2021 року закінчити слідство в основних справах Майдану. Ми рухаємося дуже активно. Це наша гордість. Причому ми йдемо чітко і об'єктивно, не стаємо на бік жодних впливів. Слідчі ДБР і прокурори Офісу (Офісу Генпрокурора - ред.) виконують свою роботу сумлінно і об'єктивно", - сказала Венедіктова.

За її словами, протягом 2020 року до суду передали обвинувальні акти у справах Майдану стосовно 40 осіб, що втричі більше, ніж у 2019 році.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.