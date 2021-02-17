Розстріл Майдану: суд дозволив заочне слідство щодо Коряка

Київський апеляційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора.

"Київський апеляційний суд, задовольнивши апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора, надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екскерівник київської міліції підозрюється у вчиненні з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент та ряд керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

У 2017 році Генеральна прокуратура РФ відмовила на запит Генеральної прокуратури України щодо його затримання та арешту у зв’язку з отриманням ним російського громадянства.

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У ОГП вказують, що Київського апеляційного суду надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Досудове розслідування у цій справі проводять слідчі ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2014 року столичну міліцію очолював Валерій Коряк.