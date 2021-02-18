Рада призначила суддю КСУ: що про нього відомо
Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний проєкт постанови проголосував 241 народний депутат.
Перед цим депутати провели рейтингове голосування, за підсумками якого найбільшу кількість голосів - 237 - набрав Віктор Кичун, висунутий фракцією «Слуга народу».
Новопризначений суддя Конституційного суду Кичун є соратником представника президента у КСУ Федора Веніславського, кандидата юридичних наук.
«Це – мій колега, який зі мною працював тривалий час . Ця людина – високий професіонал, порядна людина, тому я його рекомендував, фракція підтримала», – зазначив народний депутат.
Натомість парламентарії провалили пропозиції про призначення суддею КС трьох інших претендентів: Юрія Павленка, Ольгу Боднар-Петровську та Руслана Сидоровича.
Юрій Павленко - депутат Верховної Ради кількох скликань. Наразі є членом фракції «Опозиційна платформа - За життя». У минулому міністр молоді та спорту, Уповноважений президента з прав дитини.
Ольга Боднар-Петровська - депутат парламенту п’ятого та шостого скликань. Була членом фракції «Батьківщина».
Руслан Сидорович - народний депутат восьмого скликання. До парламенту був обраний від фракції «Самопоміч».