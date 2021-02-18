Рада призначила суддю КСУ: що про нього відомо

Верховна Рада призначила на посаду судді Конституційного суду Віктора Кичуна.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний проєкт постанови проголосував 241 народний депутат.

Перед цим депутати провели рейтингове голосування, за підсумками якого найбільшу кількість голосів - 237 - набрав Віктор Кичун, висунутий фракцією «Слуга народу».

Новопризначений суддя Конституційного суду Кичун є соратником представника президента у КСУ Федора Веніславського, кандидата юридичних наук.

«Це – мій колега, який зі мною працював тривалий час . Ця людина – високий професіонал, порядна людина, тому я його рекомендував, фракція підтримала», – зазначив народний депутат.

Натомість парламентарії провалили пропозиції про призначення суддею КС трьох інших претендентів: Юрія Павленка, Ольгу Боднар-Петровську та Руслана Сидоровича.

Юрій Павленко - депутат Верховної Ради кількох скликань. Наразі є членом фракції «Опозиційна платформа - За життя». У минулому міністр молоді та спорту, Уповноважений президента з прав дитини.

Ольга Боднар-Петровська - депутат парламенту п’ятого та шостого скликань. Була членом фракції «Батьківщина».

Руслан Сидорович - народний депутат восьмого скликання. До парламенту був обраний від фракції «Самопоміч».