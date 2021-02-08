У КСУ заявляють, що суд ще не розглядав позову Тупицького до УДО по суті

Окружний адміністративний суд Києва 8 лютого відмовив Голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому у забезпеченні позову до Управління держохорони, проте розгляду позову по суті ще не було.

Як передає Укрінформ, така інформація розміщена на сторінці КСУ у Фейсбуці.

"Окружний адміністративний суд міста Києва 8 лютого розглянув лише заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО вчиняти дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень Голови Конституційного Суду України. У відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні", - заявили у Суді.

Водночас наголошується, що позов Тупицького до УДО стосовно недопуску його до виконання повноважень Голови КСУ по суті ОАСК не розглядав. Підготовче засідання призначено на 24 лютого 2021 року.

Раніше ОАСК повідомив, що 8 лютого розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову проти УДО і дійшов висновку, що Голова КС не надав належних та допустимих доказів того, що його права і інтереси будь-яким чином порушуються до прийняття рішення за цим позовом.

29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького з посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби глави держави, таке рішення він прийняв «після отримання та обробки фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні свідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького і ухвалили заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького в будівлю КС за результатами запитів Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню провадження стосовно нього.

Тупицький викликав на місце події правоохоронців.

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1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов Тупицького, в якому він оскаржує указ Президента про відсторонення його від посади судді КС.

3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення Голови КСУ.