У КСУ заявляють, що суд ще не розглядав позову Тупицького до УДО по суті

У КСУ заявляють, що суд ще не розглядав позову Тупицького до УДО по суті

Укрінформ
Окружний адміністративний суд Києва 8 лютого відмовив Голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому у забезпеченні позову до Управління держохорони, проте розгляду позову по суті ще не було.

Як передає Укрінформ, така інформація розміщена на сторінці КСУ у Фейсбуці.

"Окружний адміністративний суд міста Києва 8 лютого розглянув лише заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО вчиняти дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень Голови Конституційного Суду України. У відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні", - заявили у Суді.

Водночас наголошується, що позов Тупицького до УДО стосовно недопуску його до виконання повноважень Голови КСУ по суті ОАСК не розглядав. Підготовче засідання призначено на 24 лютого 2021 року.

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Раніше ОАСК повідомив, що 8 лютого розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову проти УДО і дійшов висновку, що Голова КС не надав належних та допустимих доказів того, що його права і інтереси будь-яким чином порушуються до прийняття рішення за цим позовом.

29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького з посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби глави держави, таке рішення він прийняв «після отримання та обробки фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні свідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

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5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького і ухвалили заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.

19 січня Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького в будівлю КС за результатами запитів Державного бюро розслідувань. У ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню провадження стосовно нього.

Тупицький викликав на місце події правоохоронців.

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1 лютого стало відомо, що до Верховного Суду надійшов позов Тупицького, в якому він оскаржує указ Президента про відсторонення його від посади судді КС.

3 лютого Верховний Суд відмовився відкривати провадження щодо відсторонення Голови КСУ.

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