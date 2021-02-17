Київ має інформувати світ про захист нацбезпеки через держканали і розвідку - посол Естонії

Посол Естонії в Україні Каімо Кууск порадив українській владі вчасно і максимально широко інформувати міжнародних партнерів про кроки України для захисту національної безпеки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кууск заявив під час панельної дискусії "Стійкість і безпека: чому Україна може навчитися в НАТО?",

"Естонія привітала крок України із накладання санкцій на олігарха і закриття певних телеканалів, тому що ми підтримуємо Україну в її намаганні захистити себе... Ми підтримуємо все, що ви робите згідно з вашим законодавством, можливо, ми тільки порадили б вчасно поширювати інформацію про це через максимальну кількість каналів - через державні канали інформації і навіть через розвідку", - сказав Кууск.

Він додав, що Україна має партнерів у різних столицях і порекомендував ділитися з ними інформацією, яка не розголошується публічно.

"Зараз саме той момент, коли (Україні - ред.) треба шукати якомога більшої підтримки, і це буде гарний засіб для досягнення цієї мети", - вважає посол Естонії.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112 Україна» не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Вона зазначила, що ці телеканали перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, а також, що підтверджено фінансування цих каналів із Росії. Ці медіа, за словами Мендель, стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки.