Голова наглядової ради НСТУ назвала перевагу Суспільного перед телеканалами олігархів
Про це сказала в коментарі Укрінформу голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.
«Головне наше завдання – зберегти незалежність Суспільного, тому що є дуже багато бажаючих покерувати компанією в ручному режимі. Ми – єдиний загальнонаціональний мовник, який не належить олігархам, і це наша головна перевага», - наголосила Остапа.
Вона додала, що програмою-мінімум для нового складу наглядової ради є обрання голови правління НСТУ.
«Ми сподіваємося обрати навесні не тільки професійного, а й шанованого в суспільстві голову правління, який поділяє цінності Суспільного і не виконуватиме вказівки влади за першим дзвінком», - сказала голова наглядової ради.
Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 16 лютого головою наглядової ради НСТУ обрали Світлану Остапу, а секретарем наглядової ради НСТУ - Вадима Міського.