Голова наглядової ради НСТУ назвала перевагу Суспільного перед телеканалами олігархів

Голова наглядової ради НСТУ назвала перевагу Суспільного перед телеканалами олігархів

Ексклюзив
Укрінформ
Нове керівництво наглядової ради НСТУ вважає, що найважливішим її завданням є збереження незалежності суспільного мовника.

Про це сказала в коментарі Укрінформу голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

«Головне наше завдання – зберегти незалежність Суспільного, тому що є дуже багато бажаючих покерувати компанією в ручному режимі. Ми – єдиний загальнонаціональний мовник, який не належить олігархам, і це наша головна перевага», - наголосила Остапа.

Вона додала, що програмою-мінімум для нового складу наглядової ради є обрання голови правління НСТУ.

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«Ми сподіваємося обрати навесні не тільки професійного, а й шанованого в суспільстві голову правління, який поділяє цінності Суспільного і не виконуватиме вказівки влади за першим дзвінком», - сказала голова наглядової ради.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 16 лютого головою наглядової ради НСТУ обрали Світлану Остапу, а секретарем наглядової ради НСТУ - Вадима Міського.

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