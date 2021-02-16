Голова наглядової ради НСТУ назвала перевагу Суспільного перед телеканалами олігархів

Нове керівництво наглядової ради НСТУ вважає, що найважливішим її завданням є збереження незалежності суспільного мовника.

Про це сказала в коментарі Укрінформу голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

«Головне наше завдання – зберегти незалежність Суспільного, тому що є дуже багато бажаючих покерувати компанією в ручному режимі. Ми – єдиний загальнонаціональний мовник, який не належить олігархам, і це наша головна перевага», - наголосила Остапа.

Вона додала, що програмою-мінімум для нового складу наглядової ради є обрання голови правління НСТУ.

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«Ми сподіваємося обрати навесні не тільки професійного, а й шанованого в суспільстві голову правління, який поділяє цінності Суспільного і не виконуватиме вказівки влади за першим дзвінком», - сказала голова наглядової ради.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 16 лютого головою наглядової ради НСТУ обрали Світлану Остапу, а секретарем наглядової ради НСТУ - Вадима Міського.