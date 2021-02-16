Головою наглядової ради НСТУ обрали Світлану Остапу

«Головою наглядової ради НСТУ стала Світлана Остапа. Її кандидатуру підтримали 9 членів наглядової ради НСТУ. За Максима Кречетова проголосували 6 членів наглядової ради. Секретарем наглядової ради НСТУ став Вадим Міський, його кандидатуру підтримали 14 членів наглядової ради НСТУ», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, голову і секретаря наглядової ради НСТУ обрали терміном на два роки.

У засіданні взяли участь 15 членів наглядової ради НСТУ, двоє з них - в онлайн-режимі та оголошували свій вибір публічно. Інші члени наглядової ради голосували, заповнюючи бюлетені.

На засіданні були присутні також представники Офісу Ради Європи, Представництва Євросоюзу та посольств, голова правління НСТУ Зураб Аласанія, члени правління НСТУ Микола Чернотицький та Інна Гребенюк, решта членів правління взяли участь у засіданні в онлайн-режимі.

Максим Кречетов був делегований від фракції «Слуга народу». Він журналіст, має 27 років телевізійного досвіду, працював у Директораті з питань інформаційної політики Офісу Президента, був позаштатним радником заступника глави ОП Кирила Тимошенка.

Світлана Остапа делегована у наглядову раду НСТУ від фракції «Голос». Вона заступниця шеф-редактора порталу «Детектор медіа», має звання заслуженого журналіста України, член Комісії з журналістської етики. З січня 2017 року по січень 2021 рік вона входила у перший склад наглядової ради НСТУ, перші два роки була заступницею голови Тетяни Лебедєвої. 25 березня 2019 року Остапу обрали головою наглядової ради НСТУ.

Вадим Міський вдруге обраний у наглядову раду НСТУ від сфери захисту прав дітей та молоді. Його двічі обирали секретарем наглядової ради НСТУ - у 2017 та 2019 роках.

Наразі до складу наглядової ради входять 15 членів, які вступили у повноваження 12 лютого.