Контент Суспільного оцінюватиме Незалежна медійна рада

Національна суспільна телерадіокомпанія України і Незалежна медійна рада підписали Меморандум про співпрацю.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

“Сторони домовилися про те, що Незалежна медійна рада вживатиме всіх можливих заходів для захисту незалежності Суспільного мовлення від політичного, фінансового та інших форм тиску. Також вона даватиме оцінку, поради й зауваження щодо програм, які виходять на каналах Суспільного мовлення і його цифровій платформі”, - сказано в повідомленні.

Місію Суспільного мовлення сформульовано як "захист свободи в Україні", а його завдання — "надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу".

“Суспільне мовлення потребує не критиканства, а якісної критики, порад і настанов, експертної підтримки для того, аби тримати високу планку якісної журналістики, якісно пропрацьовувати помилки та звертати увагу на теми, що потребують суспільної уваги в конкретний період часу”, – йдеться у преамбулі меморандуму.

З цією метою і був ухвалений цей документ про співпрацю.

Читайте також: У Нацраді наголошують на необхідності ухвалення закону про медіа

Відповідно до меморандуму, Суспільний мовник може звернутися до Незалежної медійної ради у випадках, коли існує ймовірність того, що програмний продукт є незбалансованим, упередженим чи таким, що може містити елементи дискримінації, або якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо відповідності продукту вимогам українського законодавства чи визнаним міжнародним стандартам у сфері свободи вираження поглядів та прав людини загалом.

Своєю чергою Незалежна медійна рада зобов’язується в будь-який прийнятний для сторін спосіб вказувати на вади програмної політики Суспільного, а також надавати рекомендації щодо її покращення.

Сторони погодили проведення взаємних консультацій та заходів щодо програмної політики Суспільного мовника, пріоритетів діяльності, освіти журналістів задля забезпечення місії Суспільного мовлення.