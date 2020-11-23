Єврокомісія попередила 24 країни про недостатній захист від «мови ненависті» на радіо і ТБ

Єврокомісія оголосила у понеділок про започаткування правової процедури проти 23 країн ЄС і Великої Британії за неспроможність адаптувати до національного законодавства регуляторну Директиву ЄС щодо контролю за аудіовізуальним контентом.

Йдеться, зокрема, про захист споживачів від неякісного контенту та «мови ненависті». Таке повідомлення оприлюднене сьогодні на сайті Європейської Комісії.

«Єврокомісія розпочала правову процедуру проти 23 країн-членів та Великобританії за нездатність виконати нові правила загальноєвропейської координації аудіовізуальних медіа, як традиційних телевізійних мовників, так і платформи з обміну відеоконтентом. Ці нові правила ЄС мають на меті створити сучасне цифрове регуляторне середовище для досягнення більш безпечного, більш чесного та різноманітного відео- та аудіовиробництва, захистити глядачів, особливо найбільш вразливих, таких як діти, а також поширення обмежень щодо використання мови ненависті, сприяння культурному розмаїттю», - йдеться у повідомленні.

Водночас із посиленням контролю за якістю контенту. Регуляторні правила ЄС передбачають вимогу до національних регуляторів європейських країн забезпечити незалежність медіаресурсів та плюралізм електронних ЗМІ.

Граничний термін для інтеграції цих правових норм у національне законодавство був визначений 19 вересня поточного року. До цієї дати інформацію про виконання цього завдання надали лише Данія, Угорщина, Нідерланди та Швеція.

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Решті країн ЄС і Великої Британії Єврокомісія надіслала «листи офіційного повідомлення», які є першим кроком у правовій процедурі, з проханням надати більше інформації про виконання європейського законодавства. Ці країни мають два місяці для підготовки формальної відповіді на цей запит.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала оновлену Директиву щодо аудіовізуальних медіапослуг у травні 2016 року. Цей документ був прийнятий з метою захистити найбільш вразливу аудиторію від хибної інформації та «мови ненависті». Внаслідок бурхливого розвитку системи послуг у сфері наданні аудіовідеоконтенту, менше ніж за десятиліття ця система зазнала драматичних змін. Мільйони європейців, і особливо – молоді люди, почали масово переглядати контент в режимі онлайн, на замовлення, та на різних мобільних пристроях, що примусило Євросоюз визначити відповідальність різноманітних медіаплатформ за поширення якісного контенту. Європейський Парламент і Європейська Рада досягли політичної згоди навколо цих пропозицій Єврокомісії та ухвалили їх у листопаді 2018 року. Країнам-членам був наданий період у 21 місяць для адоптації європейських правових норм до національного законодавства.