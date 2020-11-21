Єврокомісія вітає намір нової адміністрації США повернутися до Паризької угоди

Європейський Союз вітає намір обраного президента США Джо Байдена та нової адміністрації повернутися до виконання Паризької угоди із протидії глобальному потеплінню.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі «Великої двадцятки», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минулого року США зруйнували консенсус з огляду на опозицію Паризькій угоді. Цього року я щаслива бачити, що США підтримує її висновки. Під час саміту я ще раз закличу партнерів по «Великій двадцятці» зробити внесок у повну та ефективну імплементацію Паризької угоди», - сказала фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що рік тому ЄС розпочав роботу в межах європейської Зеленої угоди, яка визначила мету досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Було також запропоновано зменшити викиди парникових газів у Євросоюзі принаймні на 55 відсотків до 2030 року. Слідом за ЄС уже майже половина країн-членів G20, включаючи Японію, Китай, Південну Африку та Південну Корею, також взяли на себе зобов’язання щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року або невдовзі після цього. Фон дер Ляєн назвала це «великим кроком уперед».

«Ефективне розв'язання проблеми кліматичних змін потребуватиме відокремлення економічного зростання від експлуатації обмежених природних ресурсів. COP26 (26-та Конференція ООН з питань зміни клімату – ред.), яка відбудеться у Глазго у листопаді 2021 року, буде важливим моментом для консолідації світових амбіцій у цьому контексті. Ми також очікуємо, безумовно, нового імпульсу від нової адміністрації США у розв'язанні цього питання, виходячи із заяви обраного президента щодо наміру знову приєднатися до Паризької угоди», - наголосила президент Єврокомісії.

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Вона зауважила, що країни світу також мають зосередити зусилля на розв'язання глобальної проблеми із захисту довкілля та вкрай тривожної тенденції до скорочення біологічного розмаїття у світі.

«Це однаково важливо як для природи, так і для нашого здоров’я та економіки. Ми всі знаємо, що посилення тиску на природу є головним фактором, який постає за зростанням кількості зоонозних захворювань. Це створює сприятливе середовище для виникнення пандемій», - додала фон дер Ляєн.

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Як повідомлялося, Паризька угода про протидію глобальному потеплінню, яку підписали 175 країн, замінила так званий Кіотський протокол та з 2020 року регулює заходи зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері. У червні 2017 року США оголосили про вихід з цієї угоди.

Кліматичні зміни стануть однією з ключових тем, які обговорюватимуться на саміті лідерів країн "Великої двадцятки" (G20) 21-22 листопада, що проходитиме в онлайн-форматі під головуванням короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда. Тема зустрічі визначена як "Реалізація можливостей ХХІ століття для всіх".