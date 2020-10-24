Європарламент нагадав Верховній Раді про Зелену угоду

Саміт Україна-ЄС надав важливу платформу для обговорення двосторонніх відносин, але лише підкреслив, що все ще дуже багато варто зробити, зокрема, Верховній Раді України, щоб визначити, якою саме може бути «зелена» трансформація України.

Про це під час вебінару «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» заявила депутат Європарламенту, заступниця Співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС та член Комітету Європарламенту із закордонних справ Віола фон Крамон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, що ніхто не ставить під питання важливість саміту Україна-ЄС… Коли йдеться про Зелену угоду, - добре чути, що є певна координація технічних питань та стандартів. Але поки що я не бачу політичної волі у Верховній Раді, щоб навіть розпочати думати, яким може бути бачення майбутньої взаємодії з Європейським Союзом у тому, що стосується Зеленої угоди, як переключитися на питання енергетичної незалежності та визнати, що вугілля і газ дійсно не є альтернативою, їх використання зовсім не відповідає політиці скорочення викидів СО2 відповідно до кліматичних цілей», - наголосила німецький політики, член політичної групи «Зелених» в Європарламенті.

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Вона звернулася до всіх депутатів Верховної Ради, а також до всіх інвесторів та постачальників енергії дійсно повернутися за стіл переговорів та подумати, яким саме може виглядати «зелена» економіка в Україні, що необхідно зробити у сфері енергетики, особливо в таких галузях як металургічні та інші великі промислові виробництва на Сході та у Центрі України, де залежність від вуглецевого пального є особливо високою.

Віола фон Крамон зауважила, що є «дуже обережною» у висновках щодо визначних результатів такої політики. Багато питань, на її думку, існує в організації роботи фермерських господарств, у зусиллях зі збереження біологічного розмаїття, у сільськогосподарській політиці України в цілому.

«У вас багато територій, які активно використовуються, ви маєте чорноземи, ви маєте багато віддалених районів, ви маєте багато біологічного розмаїття у різних частинах України, і ви можете досягати цілей у збереженні такого розмаїття і цілей збереження природи більш просто, у порівнянні з тим, як фермерські господарства організовані на Заході, зокрема, у Німеччині. Я думаю, що в Україні є відносні переваги, і вони мають використовуватися належним чином. Вам не варто копіювати те, що зробили ми, тобто, не повторювати наших помилок. Але це потребує, напевно, більшої освіти та комунікації», - сказала європейський політик.

Дискусія на тему «Саміт Україна-ЄС: шлях вперед» відбулася 23 жовтня за сприяння Місії України при ЄС і Світового Конгресу Українців (СКУ).

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС, в ході якого представники України та Європейського Союзу підписали 6 фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.