Опріснення води в Криму зашкодить флорі й фауні Чорного моря - експерт

Забезпечити весь Крим опрісненою водою з Чорного моря неможливо, а екологічно небезпечний процес опріснення заподіє величезну шкоду флорі і фауні моря.

Таку думку в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «Дім» висловив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

За його словами, ідея з забезпеченням Криму опрісненою водою з Чорного моря - це утопія.

«Найголовніше в цьому процесі - це екологія. Це дуже небезпечний екологічний процес, особливо для Чорного і Азовського морів. Ці моря мають дуже низьку солоність, і коли ми будемо ці «розсоли» скидати, а ми знаємо, що технологія опріснення - 80% відходів, і ми повинні їх скинути кудись або десь відкласти. Якщо ми будемо відкладати на території ці відходи, то це буде екологічно небезпечно для території. Якщо ми будемо ці відходи скидати в море, то уявіть собі, для солоності 14% - це ми відразу вбиваємо флору і фауну. Ми відразу робимо цю територію екологічно небезпечною для всього, в тому числі і для життя людини», - пояснив учений.

Як повідомлялося, Україна в 2014 році припинила подачу води до Криму після окупації Росією півострова. До того Україна забезпечувала до 85 відсотків потреб Криму в прісній воді Північно-Кримським каналом, який знаходиться на території Херсонської області.

У березні цього року самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив про плани побудувати в одному з приморських селищ біля Судака пілотну установку з опріснення морської води.