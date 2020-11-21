Єврокомісія виділила близько €4 мільйонів на підтримку європейських медіа

Європейська Комісія оголосила про започаткування трьох проєктів у сфері захисту свободи преси та сприяння роботі журналістів-розслідувачів із загальним фінансуванням у 3,9 млн євро.

Про це передає Укрінформ із посиланням на сайт Єврокомісії.

«Свобода преси та плюралізм є важливою складовою будь-якої демократії та критичною передумовою для відкритих та демократичних дебатів. Фізичні атаки, правові переслідування, погрози та навіть вбивства журналістів-розслідувачів в ЄС привернули увагу до небезпеки, з якою вони стикаються, та, відповідно, підкреслили необхідність їх захисту…. ЄС оголошує конкурс на пропозиції щодо виконання трьох пілотних проєктів та підготовчих дій», - йдеться у повідомленні.

Серед пілотних проєктів – створення загальноєвропейського механізму проти порушень свободи преси та медіа. Цей проєкт покликаний розв'язувати проблеми свободи слова у країнах ЄС та у країнах-кандидатах, проводити системний моніторинг їх порушення, робити такі порушення надбанням гласності та надавати журналістам правову і практичну допомогу в конфліктних ситуаціях. Бюджет проєкту визначений у 1 380 119 євро.

Другий напрямок охоплює питання транскордонної підтримки журналістів-розслідувачів. На етапі підготовки він дозволить надати гранти для журналістів принаймні у двох країнах ЄС для проведення професійної та часто витратної діяльності із проведення журналістських розслідувань. Як очікується, такі зусилля сприятимуть зміцненню європейського медіасередовища загалом. Вартість такої підготовчої програми - 1,5 млн євро.

Ще один пілотний проєкт буде присвячений розвитку горизонтальних контактів між журналістами-розслідувачам та журналістськими асоціаціями в країнах ЄС, сприятиме розвитку якісної незалежної журналістики у всіх країнах Євросоюзу, поширюватиме інформацію щодо важливості свободи преси та дотримання журналістської етики для демократії, як такої. Цей проєкт спростить формування журналістських спільнот і асоціацій, які приділятимуть увагу цим аспектам журналістської діяльності. Вартість проєкту складає 1 млн євро.

Журналісти та журналістські організації, які бажатимуть долучитися до згаданих програм, мають подати заявки до 13 січня 2021 року. Тривалість всіх проєктів – один рік.

Читайте також: Єврокомісія вітає намір нової адміністрації США повернутися до Паризької угоди

У Раді Європи упродовж 2020 року зафіксували 169 повідомлень про переслідування представників ЗМІ - випадки убивств, нападів, залякувань тощо.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді поточного року Рада Європи оголосила про те, що протягом року було скоєно 169 нападів на представників ЗМІ. За даними РЄ, нині у країнах Європи 116 журналістів перебувають в ув’язненні, а 24 випадки убивств представників медіа досі залишаються без покарання. При цьому Рада Європи відзначила, що утиски та погрози на адресу медіа є не лише порушенням прав людини, але й наступом на демократичні цінності, адже руйнують публічні дискусії, що є основою будь-якої демократії.