У Нацраді наголошують на необхідності ухвалення закону про медіа

У Нацраді наголошують на необхідності ухвалення закону про медіа

Укрінформ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наголошує на необхідності ухвалення закону "Про медіа".

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті регулятора.

«Сьогодні, як ніколи, необхідно ухвалити закон «Про медіа». Медійна реформа повинна невідкладно відбутися і забезпечити країні можливість через закон захищати свій інформаційний простір. Без реальних важелів впливу він і надалі залишатиметься відкритим для свавільних випадів і сумнівних «творчих ініціатив», спрямованих на дезорієнтацію, негатив і постійну конфліктність та конфронтацію», - ідеться у повідомленні.

У Нацраді зазначають, що інформуватимуть парламентаріїв про виявлені факти маніпуляцій в ефірах українських медіа, і висловлюють сподівання, що реформування торкнеться і медіасфери.

На думку регулятора, спротив ухваленню Закону «Про медіа» має на меті «закріпити ситуацію, в якій країна не зможе опиратися інформаційній окупації». «Все це маніпулятивно іменується боротьбою за свободу слова», - вважають у Нацраді.

Як зазначається, Національна рада регулярно проводить моніторинг українських ЗМІ і фіксує в телеефірах загострення негативних тенденцій.

Читайте також: Закон про медіа: у МКІП виступають проти пункту щодо саморегуляції

«Певні медіа, які за низкою ознак можна вважати партійними, маскуючи форми поширення пропаганди та вдаючи дискусію, поширюють токсичну для суспільства інформацію згідно з кремлівськими наративами і, таким чином, збурюють неприязнь, ворожнечу, агресивність і напруження в суспільстві», - наголошує регулятор.

При цьому, за його словами, це подається «в дуже тонкому балансуванні на межі – щоби не дати юридичної можливості реагувати на ці випадки і давати їм правову оцінку».

Натомість чинний, давно застарілий, закон не враховує нових конфігурацій медіапростору, що вже не обмежується традиційними для минулого медіа, підкреслюють у Нацраді.

Водночас наголошується, що «низька медіаграмотність редакторів деяких мовників сприяє поширенню в ефірах запущених навмисне фейків із Росії». І про все це Нацрада повідомляє законодавця та вкотре звертається про необхідність негайного оновлення норм медіарегуляції.

«Очікування суспільства на належні дії регуляторного органу вкрай високі – і ефективність цих дій має законодавчо забезпечуватися. Національна рада відчуває також посилення політичного тиску з боку сил, які не гребують засобами для руйнування конституційного органу з метою активізації інформаційної війни», - заявляють у регуляторі.

Як повідомляв Укрінформ, низка журналістських, медійних та громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах направили звернення Президенту Володимирові Зеленському, Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову та головам парламентських фракцій, у якому закликають зняти з розгляду законопроєкт про медіа (№ 2693д) та тим самим зупинити спроби обмежити свободу слова і права журналістів через прийняття нового законодавства.

Читайте також: Подоляк запевняє, що закон про медіа не обмежуватиме свободу слова

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 «Про медіа» в першому читанні.

27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції. Вони закликали депутатів скоригувати це до другого читання.

29 травня голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що члени комітету планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

21 жовтня Олександр Ткаченко, вже як міністр культури та інформаційної політики, висловив сподівання, що Верховна Рада після місцевих виборів ухвалить законопроєкт про медіа.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-