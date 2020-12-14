У Нацраді наголошують на необхідності ухвалення закону про медіа

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наголошує на необхідності ухвалення закону "Про медіа".

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті регулятора.

«Сьогодні, як ніколи, необхідно ухвалити закон «Про медіа». Медійна реформа повинна невідкладно відбутися і забезпечити країні можливість через закон захищати свій інформаційний простір. Без реальних важелів впливу він і надалі залишатиметься відкритим для свавільних випадів і сумнівних «творчих ініціатив», спрямованих на дезорієнтацію, негатив і постійну конфліктність та конфронтацію», - ідеться у повідомленні.

У Нацраді зазначають, що інформуватимуть парламентаріїв про виявлені факти маніпуляцій в ефірах українських медіа, і висловлюють сподівання, що реформування торкнеться і медіасфери.

На думку регулятора, спротив ухваленню Закону «Про медіа» має на меті «закріпити ситуацію, в якій країна не зможе опиратися інформаційній окупації». «Все це маніпулятивно іменується боротьбою за свободу слова», - вважають у Нацраді.

Як зазначається, Національна рада регулярно проводить моніторинг українських ЗМІ і фіксує в телеефірах загострення негативних тенденцій.

«Певні медіа, які за низкою ознак можна вважати партійними, маскуючи форми поширення пропаганди та вдаючи дискусію, поширюють токсичну для суспільства інформацію згідно з кремлівськими наративами і, таким чином, збурюють неприязнь, ворожнечу, агресивність і напруження в суспільстві», - наголошує регулятор.

При цьому, за його словами, це подається «в дуже тонкому балансуванні на межі – щоби не дати юридичної можливості реагувати на ці випадки і давати їм правову оцінку».

Натомість чинний, давно застарілий, закон не враховує нових конфігурацій медіапростору, що вже не обмежується традиційними для минулого медіа, підкреслюють у Нацраді.

Водночас наголошується, що «низька медіаграмотність редакторів деяких мовників сприяє поширенню в ефірах запущених навмисне фейків із Росії». І про все це Нацрада повідомляє законодавця та вкотре звертається про необхідність негайного оновлення норм медіарегуляції.

«Очікування суспільства на належні дії регуляторного органу вкрай високі – і ефективність цих дій має законодавчо забезпечуватися. Національна рада відчуває також посилення політичного тиску з боку сил, які не гребують засобами для руйнування конституційного органу з метою активізації інформаційної війни», - заявляють у регуляторі.

Як повідомляв Укрінформ, низка журналістських, медійних та громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах направили звернення Президенту Володимирові Зеленському, Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову та головам парламентських фракцій, у якому закликають зняти з розгляду законопроєкт про медіа (№ 2693д) та тим самим зупинити спроби обмежити свободу слова і права журналістів через прийняття нового законодавства.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт №2693 «Про медіа» в першому читанні.

27 січня представники медіаспільноти та громадських організацій заявили, що стурбовані неоднозначно прописаними вимогами до реєстрації онлайн-медіа, регулювання іноземних медіа, відсутністю дієвого механізму протидії монополіям на медіаринку та нечіткою процедурою формування органу співрегуляції. Вони закликали депутатів скоригувати це до другого читання.

29 травня голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що члени комітету планують до середини червня зареєструвати у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про медіа.

21 жовтня Олександр Ткаченко, вже як міністр культури та інформаційної політики, висловив сподівання, що Верховна Рада після місцевих виборів ухвалить законопроєкт про медіа.