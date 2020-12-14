Подоляк запевняє, що закон про медіа не обмежуватиме свободу слова

Подоляк запевняє, що закон про медіа не обмежуватиме свободу слова

Укрінформ
Закон про медіа надасть правові інструменти державі та журналістам, щоб працювати в умовах значної зміни інформаційного середовища, а не обмежуватиме свободу слова.

Про це радник керівника Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк написав у блозі на сайті «Гордон», повідомляє Укрінформ.

«Головне завдання закону про медіа, на мою думку, надати правові інструменти державі, самим медіа та журналістам, щоб спокійно працювати в умовах значної зміни інформаційного середовища. Безумовно, ніхто не збирається обмежувати свободу слова. Це нонсенс. І це просто неможливо в умовах відкритого суспільства і в умовах домінування інтернету. Основа будь-якої висококонкурентної держави – внутрішня свобода слова, коли є реальні інструменти та можливості для обговорення основних проблем. В іншому разі тільки стагнація і загнивання», - написав Подоляк.

На його думку, нині в Україні немає сучасного законодавства про медіа, яке відповідало б рівню розвитку галузі та новим викликам. Оскільки кількість і обсяг інформаційних каналів суттєво збільшилися і будь-хто може стати ньюзмейкером, суттєво змінилися вимоги до верифікації новин, до фактчекінгу, до репутації засобу масової інформації.

«Безсумнівно, ще якийсь час ми могли б дозволити собі ігнорувати настільки очевидний перекіс, якби ми не потрапляли в особливий інформаційний режим через російську агресію. Яка, нагадаю, має гібридний характер, і інформаційні спецоперації РФ відбуваються не рідше, ніж стрільба на фронті. Додам до цього також небажання наших перевіряти чужу інформацію, схильність до оперативного хайпу, масове виробництво примітивних фейків (покарання все одно ж немає), спекуляції на хворобливих темах на користь тієї чи іншої політичної групи, надмірну захопленість так званою медійною джинсою», - підкреслив Подоляк.

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Фактично, додав радник керівника ОП, йдеться про кодифікування наявних розрізнених норм, додавання нових, які б відповідали сучасному рівню розвитку медіасередовища. Окреме питання – це як обмежити величезні можливості для поширення фейків і незаконного контенту.

«З іншого боку, деякі наші медіа явно живуть у паралельному порядку денному з російськими пропагандистськими кліше по Україні. І вважають, що це здорово "повторювати" тут російське. А з цим що робити будемо? Якщо узагальнити, то, на превеликий жаль, зараз у нас майже немає інструментів і чітко виписаних повноважень держави щодо реагування на поширення незаконного контенту. Закон може і має дати відповіді на такі запитання», - переконаний він.

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Як повідомлялося, низка журналістських, медійних та громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах направили звернення Президенту Володимирові Зеленському, Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову та головам парламентських фракцій, у якому закликають зняти з розгляду законопроєкт про медіа (№ 2693д) та тим самим зупинити спроби обмежити свободу слова і права журналістів через прийняття нового законодавства.

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