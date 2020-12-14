Подоляк запевняє, що закон про медіа не обмежуватиме свободу слова

Закон про медіа надасть правові інструменти державі та журналістам, щоб працювати в умовах значної зміни інформаційного середовища, а не обмежуватиме свободу слова.

Про це радник керівника Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк написав у блозі на сайті «Гордон», повідомляє Укрінформ.

«Головне завдання закону про медіа, на мою думку, надати правові інструменти державі, самим медіа та журналістам, щоб спокійно працювати в умовах значної зміни інформаційного середовища. Безумовно, ніхто не збирається обмежувати свободу слова. Це нонсенс. І це просто неможливо в умовах відкритого суспільства і в умовах домінування інтернету. Основа будь-якої висококонкурентної держави – внутрішня свобода слова, коли є реальні інструменти та можливості для обговорення основних проблем. В іншому разі тільки стагнація і загнивання», - написав Подоляк.

На його думку, нині в Україні немає сучасного законодавства про медіа, яке відповідало б рівню розвитку галузі та новим викликам. Оскільки кількість і обсяг інформаційних каналів суттєво збільшилися і будь-хто може стати ньюзмейкером, суттєво змінилися вимоги до верифікації новин, до фактчекінгу, до репутації засобу масової інформації.

«Безсумнівно, ще якийсь час ми могли б дозволити собі ігнорувати настільки очевидний перекіс, якби ми не потрапляли в особливий інформаційний режим через російську агресію. Яка, нагадаю, має гібридний характер, і інформаційні спецоперації РФ відбуваються не рідше, ніж стрільба на фронті. Додам до цього також небажання наших перевіряти чужу інформацію, схильність до оперативного хайпу, масове виробництво примітивних фейків (покарання все одно ж немає), спекуляції на хворобливих темах на користь тієї чи іншої політичної групи, надмірну захопленість так званою медійною джинсою», - підкреслив Подоляк.

Фактично, додав радник керівника ОП, йдеться про кодифікування наявних розрізнених норм, додавання нових, які б відповідали сучасному рівню розвитку медіасередовища. Окреме питання – це як обмежити величезні можливості для поширення фейків і незаконного контенту.

«З іншого боку, деякі наші медіа явно живуть у паралельному порядку денному з російськими пропагандистськими кліше по Україні. І вважають, що це здорово "повторювати" тут російське. А з цим що робити будемо? Якщо узагальнити, то, на превеликий жаль, зараз у нас майже немає інструментів і чітко виписаних повноважень держави щодо реагування на поширення незаконного контенту. Закон може і має дати відповіді на такі запитання», - переконаний він.

Як повідомлялося, низка журналістських, медійних та громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах направили звернення Президенту Володимирові Зеленському, Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову та головам парламентських фракцій, у якому закликають зняти з розгляду законопроєкт про медіа (№ 2693д) та тим самим зупинити спроби обмежити свободу слова і права журналістів через прийняття нового законодавства.