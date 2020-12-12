Законодавство про медіа має враховувати агресію РФ - Данілов

Законодавство, що регулює роботу ЗМІ в державі, проти якої сьомий рік триває агресія Росії Федерації, занадто ліберальне, тому Верховна Рада повинна прийняти суворіші закони.

Таку думку в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» висловив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

«У нас є законодавство, за яким працюють наші медіа. На превеликий жаль, коли депутати приймали це законодавство, вони не враховували, що ми можемо бути у стані війни з Російською Федерацією. Ми фактично вже 7-й рік перебуваємо у стадії війни з РФ, маючи це абсолютно демократичне ліберальне законодавство - і вони користуються цим моментом. У нас є канали, які зранку до вечора займаються паплюженням нашої держави, нашої країни. І на превеликий жаль, згідно з нашим законодавством, ми не можемо на них в якійсь спосіб впливати. Тому я звернувся до депутатів Верховної Ради, що вони мають розглянути це питання», - повідомив Данілов.

Водночас він наголосив, що не йдеться цензуру, однак законодавство має враховувати ситуацію військової агресії в Україні.

«Я хочу сказати, що мова не йде про цензуру, але коли на каналах ведеться абсолютно геббельсівська пропаганда, ці канали треба припиняти», - заявив глава РНБО.

Він не уточнив, які саме телеканали має на увазі, однак зазначив, що вони всім відомі.

Фото: пресслужба РНБО