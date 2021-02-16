Допомога з COVID-вакциною: урядовці зустрілися з фінськими колегами

Відбулося онлайн-засідання міжурядової українсько-фінляндської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, на якому було порушено низку важливих тем, у тому числі питанням допомоги з боку Фінляндії в отриманні вакцини від COVID-19 для України.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці.

“Обмінялись досвідом щодо підтримки країни під час карантину та обговорили ряд ініціатив для економічного партнерства між державами. Включно із питанням допомоги з боку Фінляндії в отриманні вакцини від COVID-19 для України”, - зазначив міністр.

За його словами, у фокусі розмови були: розвиток торговельної співпраці, який надає режим зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, підняття рівня товарообігу; нові можливості у рамках домовленостей саміту Україна – ЄС з удосконалення Угоди про асоціацію: «промисловий безвіз», приєднання України до Цифрового ринку, імплементація Україною Європейської зеленої угоди; взаємодію у сферах енергетики, лісництва, екології, освіти, диджиталізації, медіаграмотності.

Учасники заходу також приділили увагу просуванню торговельних та інвестиційних інтересів України, зокрема через налагодження бізнес-контактів та залучення фінських інвестицій; захисту прав українців, що працюють у Фінляндії.

“Задля створення прямого діалогу між органами, запропонував провести онлайн-засідання за участю представників регіональних та місцевих органів влади, бізнес-асоціацій й державних компаній України”, - зазначив Ткаченко.

На його думку, подібний майданчик є важливим для здорової дискусії і пошуку взаєморозуміння між сторонами.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 772 790 випадків COVID-19, зокрема, 2 420 945 летальних, одужали 84 321 374 особи.