Фінляндія планує ввести COVID-паспорти

Влада Фінляндії планує впровадити сертифікат про проходження вакцинації, який мав би спростити громадянам поїздки за кордон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Зазначається, що на порталі Omakanta, куди заносяться всі медичні дані користувачів, буде створена технічна можливість отримати виписку про проходження вакцинації.

Пред'являти можна буде як безпосередньо роздруківку сертифіката, так і штрих-код або куар-код на смартфоні.

Як уточнюється, для введення «паспорта вакцинації» необхідний спеціальний указ держради Фінляндії. Його підготовкою вже займається міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я.

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Нагадаємо, що поки в ЄС немає рішення про застосування єдиного «паспорта вакцинації». Так, Греція планує пускати до країни туристів без обов'язкового COVID-тесту на кордоні при наявності у них відповідного сертифіката.

Раніше на цьому тижні про введення сертифіката вакцинації проти коронавірусу повідомили Данія і Швеція.

У Фінляндії, за останніми даним, щеплення проти COVID-19 зробили близько 165 тисяч осіб.