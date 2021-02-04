Фінляндія поки що не вакцинуватиме громадян за 70 препаратом AstraZeneca

У Фінляндії поки що не вакцинуватимуть громадян за 70 років британсько-швейцарською вакциною проти COVID-19 виробництва AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Helsinki Times з посиланням на Національний інститут охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії.

Повідомляється, що вакцинацію людей за 70 років препаратом компанії AstraZeneca відтермінували до появи додаткових досліджень фінських учених про ефективність цієї вакцини для людей похилого віку.

«Брак дослідних даних не означає, що захисний ефект (у вакцини - ред.) відсутній, але необхідна додаткова інформація», - заявив голова Національного консультативного комітету з вакцин Вілле Пелтола.

На думку фахівців, як альтернатива для вакцинації людей похилого віку можливе використання РНК-вакцин, схвалених у Фінляндії, які показали ефективність для цієї групи населення.

Це вакцини виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, а також американської компанії Moderna.

Раніше Укрінформ повідомляв, що AstraZeneca стала третьою вакциною проти коронавірусу, яка отримала авторизацію в Євросоюзі, у Франції та багатьох інших країнах Європи і світу.

Водночас французький регулятор рекомендував застосування цієї вакцини для людей до 65 років. Аналогічну рекомендацію видали у Швейцарії та Швеції. У Польщі вакциною AstraZeneca робитимуть щеплення проти COVID-19 особам саме до 60 років.