Фінляндія ввела нові обмеження на в'їзд до країни

У Фінляндії з 27 січня влада запровадила жорсткі обмеження на в'їзд до країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Як зазначається, таким чином, фінський уряд планує зупинити поширення нових штамів коронавірусу.

Нові обмеження набувають чинності відсьогодні та будуть діяти протягом наступних 30 днів.

Нові обмеження запроваджені через побоювання з приводу збільшення темпів пандемії коронавірусу та поширення більш небезпечних штамів коронавірусу у Фінляндії.

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Як повідомляє Deutsche Welle, заборона на в'їзд у Фінляндію діє для всіх мандрівників з інших країн ЄС або країн Шенгенської зони, у яких мета візиту несуттєва. Людям, яким все ж дозволять потрапити до країни, доведеться пройти тест на коронавірус на кордоні.

Також припиняється режим пільгового в'їзду для мешканців територіальних громад уздовж фінсько-шведського кордону.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на 27 січня зафіксовано 100 933 425 випадків COVID-19, зокрема 2 169 732 – летальних, одужали 72 975 936 осіб.