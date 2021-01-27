Туреччина імпортує 50 мільйонів доз вакцин для першого етапу вакцинації

Туреччина отримає з-за кордону 50 млн доз вакцин для вакцинації населення.

Як повідомляє власкор Укрінформу, таку цифру озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«У найрозвинутіших країнах світу бракує вакцин. Завдяки крокам, вжитим для вакцинації, її було швидко розпочато, сподіваюся, в першу чергу до нашої країни надійде 50 мільйонів дози вакцини», - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, Туреччина вже отримала з Китаю 9,5 млн доз вакцини Sinovac. У понеділок зранку у Стамбул доставили 6,5 млн доз цієї китайської вакцини. Перша партія (3,5 млн доз) прибула в країну 30 грудня.

Масову вакцинацію в Туреччині було розпочато 13 січня. Станом на зараз першу дозу вакцини отримали більше 1,4 млн турків. Першими вакцинували медиків, потім у будинках для літніх, зараз вакцинують осіб, старших 80 років.