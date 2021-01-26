У Туреччині винайшли спрей, що вбиває коронавірус за хвилину

Турецькі фармацевти розробили назальний спрей, який знищує коронавірус за одну хвилину.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Daily Sabah.

«В університеті Улудаг в Бурсі був розроблений назальний спрей, який може вбити коронавірус за одну хвилину», - йдеться в повідомленні.

Розчин під назвою Genoxyn був розроблений вченими в університеті Улудаг, вони співпрацювали з університетом Чукурова для перевірки антимікробної та противірусної дії препарату.

«Смерть вірусу за короткий час означає запобігання його потраплянню в клітини та зменшення кількості вірусу (в організм - ред.)», - пояснив учасник проєкту Ахмет Юміт Сабанджі.

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Вчені встановили, що препарат знищує вірус, не пошкоджуючи тканини ротової та носової порожнин.

Первинна формула препарату була розроблено близько двох років тому, її вдалося удосконалити зараз з використанням нанотехнологій, після чого було зафіксовано позитивний результат дії у знищенні коронавірусу. Препарат діє не лише на COVID-19, а й на інші віруси, бактерії та грибки.

Як повідомлялося, раніше в Туреччині створили прилад, який на основі передових оптичних технологій діагностує інфікування коронавірусом за 10 секунд.

Фото: АА