AstraZeneca планує до осені розробити нове покоління COVID-вакцин

Компанія AstraZeneca й Оксфордський університет до осені хочуть розробити вакцину нового покоління, яка захищатиме зокрема від нових мутацій вірусу.

Про це заявив на брифінгу виконавчий віцепрезидент підрозділу досліджень і розробок біологічних лікарських препаратів AstraZeneca Мене Пангалос, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

На запитання, коли AstraZeneca може виготовити вакцину наступного покоління для боротьби з новими штамами вірусу, Пангалос відповів - "якомога швидше".

"Ми дуже стараємося спробувати підготувати щось до осені, тому цього року", - сказав він.

Професор Енді Поллард з Оксфорда висловив упевненість, що вакцина спрацює проти "британського" штаму коронавірусу, який поширився по всьому світу.

За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже у 80 країнах, "південноафриканський" - у 41-й.

Як повідомляв Укрінформ, раніше проміжні результати третьої фази випробувань вакцини проти коронавірусної хвороби від компанії AstraZeneca продемонстрували її ефективність у 82%.

У ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).